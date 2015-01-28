Баронин Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баронин Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2015

Отец: не указан

Мать: Баронина Екатерина Алексеевна

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