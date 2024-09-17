Виноградов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова (Веричева) Нина Константиновна
Смерть
Неизвестно