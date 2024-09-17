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Виноградов Василий Алексеевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926

Отец: Кокушкин Алексей Дмитриевич

Мать: Виноградова Татьяна Григорьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова (Веричева) Нина Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова (Веричева) Нина Константиновна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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