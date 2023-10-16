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Евдокия Андреевна
Евдокия Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей Петрович
1816 г.р.
Мать
Дарья Ивановна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Андрей Петрович
Мать:
Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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