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Степан Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Между 1823 и 1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Василий Евдокимов

Мать: Ксения Макарова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Никифор Степанов

Мать ребёнка: Соломония Онисимова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Савелий (Савва) Степанович

Мать ребёнка: Соломония Онисимова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ермил Степанов

Мать ребёнка: Соломония Онисимова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Николай Степанов

Мать ребёнка: Соломония Онисимова

Рождение ребёнка
10.09.1820

Сын: Никита Степанов

Мать ребёнка: Соломония Онисимова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Онисимова

Смерть
Между 1823 и 1828
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