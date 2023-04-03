Степан Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиМежду 1823 и 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Василий Евдокимов
Мать: Ксения Макарова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Никифор Степанов
Мать ребёнка: Соломония Онисимова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Савелий (Савва) Степанович
Мать ребёнка: Соломония Онисимова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ермил Степанов
Мать ребёнка: Соломония Онисимова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Николай Степанов
Мать ребёнка: Соломония Онисимова
Рождение ребёнка
10.09.1820
Сын: Никита Степанов
Мать ребёнка: Соломония Онисимова
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Онисимова
Смерть
Между 1823 и 1828