Шереметьев Алексей Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1912
Дата смерти12.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1947
Сын: Шереметьев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Шереметьева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1952
Дочь: Митрованова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Шереметьева Анастасия Федоровна
Смерть
12.08.1976