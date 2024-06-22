Шереметьев Алексей Демьянович 30.03.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шереметьев Алексей Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1912

Дата смерти

12.08.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1947

Сын: Шереметьев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Шереметьева Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
27.01.1952

Дочь: Митрованова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Шереметьева Анастасия Федоровна

Смерть
12.08.1976

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