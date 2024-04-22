Белкина (Яковлева) Майя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Яковлева) Майя

Место рождения

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белкин Алексей

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белкин Алексей

Смерть
Неизвестно
Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
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