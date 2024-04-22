Белкина (Яковлева) Майя
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Алексей
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Алексей
Смерть
Неизвестно