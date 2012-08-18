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Шаронов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1933

Дата смерти

18.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.19

Сын: Шаронов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шаронова Юлия Сергеевна

Рождение
07.01.1933

Отец: Шаронов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Шаронов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Шаронова Юлия Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.08.2012
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