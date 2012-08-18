Шаронов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1933
Дата смерти18.08.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.19
Сын: Шаронов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шаронова Юлия Сергеевна
Рождение
07.01.1933
Отец: Шаронов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Шаронов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Шаронова Юлия Сергеевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.08.2012