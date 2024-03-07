Седун (Козич) Арина (Ирина) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седун (Козич) Арина (Ирина) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1897

Дата смерти

24.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1897

Отец: Козич Андрей Васильевич

Мать: Пелагея

Бракосочетание
29.06.1915 ст.

Муж: Седун Антон Иванович

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Седун Андрей Антонович

Отец ребёнка: Седун Антон Иванович

Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.11.1922

Сын: Седун Семён Антонович

Отец ребёнка: Седун Антон Иванович

Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.11.1922

Сын: Седун Григорий Антонович

Отец ребёнка: Седун Антон Иванович

Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Седун) Анна

Отец ребёнка: Седун Антон Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1927

Дочь: (Седун) Мария

Отец ребёнка: Седун Антон Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1929

Дочь: (Седун) Марфа

Отец ребёнка: Седун Антон Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1931

Сын: Седун Иван

Отец ребёнка: Седун Антон Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1934

Дочь: Шатова (Седун) Хрестинья Антоновна

Отец ребёнка: Седун Антон Иванович

Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Седун Николай

Отец ребёнка: Седун Антон Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1939

Сын: Седун Алексей

Отец ребёнка: Седун Антон Иванович

Смерть
24.04.1984

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