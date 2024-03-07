Седун (Козич) Арина (Ирина) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1897
Дата смерти24.04.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1897
Отец: Козич Андрей Васильевич
Мать: Пелагея
Бракосочетание
29.06.1915 ст.
Муж: Седун Антон Иванович
Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Седун Антон Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1922
Отец ребёнка: Седун Антон Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1922
Отец ребёнка: Седун Антон Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Седун) Анна
Отец ребёнка: Седун Антон Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1927
Дочь: (Седун) Мария
Отец ребёнка: Седун Антон Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1929
Дочь: (Седун) Марфа
Отец ребёнка: Седун Антон Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1931
Сын: Седун Иван
Отец ребёнка: Седун Антон Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1934
Дочь: Шатова (Седун) Хрестинья Антоновна
Отец ребёнка: Седун Антон Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Седун Николай
Отец ребёнка: Седун Антон Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1939
Сын: Седун Алексей
Отец ребёнка: Седун Антон Иванович
Смерть
24.04.1984