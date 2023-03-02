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Карпов Кондратий Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Карпов Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Карпов Константин Кондратьевич

Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна

Рождение ребёнка
12.09.1918

Сын: Карпов Александр Кондратьевич

Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Александра Кондратьевна

Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Нина Кондратьевна

Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпова Анна-Нюра Кондратьевна

Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Павел Кондратьевич

Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна

Смерть
1957
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