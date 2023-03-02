Карпов Кондратий Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1957
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Карпов Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Карпов Константин Кондратьевич
Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна
Рождение ребёнка
12.09.1918
Сын: Карпов Александр Кондратьевич
Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Александра Кондратьевна
Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Нина Кондратьевна
Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпова Анна-Нюра Кондратьевна
Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Павел Кондратьевич
Мать ребёнка: Карпова Кристина Никаноровна
Смерть
1957