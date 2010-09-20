Смирнова Елизарова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.2009
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.2010
Сын: Смирнов Евгений Антонович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.2014
Дочь: Смирнова Анна Антоновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности