Смирнова Елизарова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Елизарова Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.2009

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.2010

Сын: Смирнов Евгений Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.2014

Дочь: Смирнова Анна Антоновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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