Федяков Иван Терентьев
Место рождения
Дата рождения05.01.1913
Дата смерти21.01.1913
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
05.01.1913
ГАСО ф6 о17 5-7 января 1913г Иоанн Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин В... Показать все
Смерть
21.01.1913
ГАСО ф6 о17 21-23 января 1913г Сокольского села крестьянина Терентия Иаковлева Федякова сын Иоанн 3 недели от слабости