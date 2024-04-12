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Федяков Иван Терентьев

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

05.01.1913

Дата смерти

21.01.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913

Отец: Федяков Терентий Яковлев

Мать: Федякова Серафима Васильева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 5-7 января 1913г Иоанн Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин В... Показать все
Смерть
21.01.1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 21-23 января 1913г Сокольского села крестьянина Терентия Иаковлева Федякова сын Иоанн 3 недели от слабости
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