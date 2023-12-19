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Веселова Татьяна Григорьевна

Место рождения

Ракитино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ракитино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
08.08.1932

Дочь: Филиппова (Веселова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Веселов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
11.10.1933

Сын: Веселов Николай Иванович

Отец ребёнка: Веселов Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно

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