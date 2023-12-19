Веселова Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1932
Дочь: Филиппова (Веселова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Веселов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
11.10.1933
Отец ребёнка: Веселов Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно