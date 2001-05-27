Хренова (Косолапова) Агафья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1922
Дата смерти27.05.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Носова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Хренов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1957
Сын: Хренов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Хренов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2001