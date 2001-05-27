Хренова (Косолапова) Агафья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова (Косолапова) Агафья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1922

Дата смерти

27.05.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Носова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Хренов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1957

Сын: Хренов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Хренов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Владимир Иванович

Смерть
27.05.2001
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