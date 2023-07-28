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Пирожкова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Михаил Васильевич

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Михаил Васильевич

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Михаил Васильевич

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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