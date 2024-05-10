Флеер Хая (Анна) Исаевна (Абрамовна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Хая (Анна) Исаевна (Абрамовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флеер Иуда-Лейб (Лев) Иосифович

Место жительства
Неизвестно
село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: (Флеер) Эстер Лейбовна

Отец ребёнка: Флеер Иуда-Лейб (Лев) Иосифович

Дата рождения исходит из предположения, что полный курс гимназии девушка могла окончить не ранее 18 лет.
Рождение ребёнка
12.07.1899 ст.

Сын: Флеер Исай (Иешаия) Львович (Лейбович)

Отец ребёнка: Флеер Иуда-Лейб (Лев) Иосифович

село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 58об
Рождение ребёнка
05.10.1900 ст.

Сын: Флеер Авраам Лейбович

Отец ребёнка: Флеер Иуда-Лейб (Лев) Иосифович

село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 112об
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.

Дочь: (Флеер) Ханна Леонтиевна

Отец ребёнка: Флеер Иуда-Лейб (Лев) Иосифович

село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 204об
Смерть
Неизвестно

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