Флеер Хая (Анна) Исаевна (Абрамовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: (Флеер) Эстер Лейбовна
Отец ребёнка: Флеер Иуда-Лейб (Лев) Иосифович
Дата рождения исходит из предположения, что полный курс гимназии девушка могла окончить не ранее 18 лет.
Рождение ребёнка
12.07.1899 ст.
Сын: Флеер Исай (Иешаия) Львович (Лейбович)
Отец ребёнка: Флеер Иуда-Лейб (Лев) Иосифович
село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 58об
Рождение ребёнка
05.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Флеер Иуда-Лейб (Лев) Иосифович
село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 112об
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.
Дочь: (Флеер) Ханна Леонтиевна
Отец ребёнка: Флеер Иуда-Лейб (Лев) Иосифович
село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 204об
Смерть
Неизвестно