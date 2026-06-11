Иванов Федор Иванов
мужской, родился 1766
умер Неизвестно
Супруги
Дети
(Иванова) Стефанида Федоровна1788 г.р.
Иванов Демьян Федорович1790 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Иванова) Стефанида Федоровна
Мать ребёнка: Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Иванова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно