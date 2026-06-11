Иванов Федор Иванов 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Федор Иванов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1766

умер Неизвестно

Супруги
Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна1769 г.р.
Дети
(Иванова) Стефанида Федоровна1788 г.р.
Иванов Демьян Федорович1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Иванова) Стефанида Федоровна

Мать ребёнка: Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Иванов Демьян Федорович

Мать ребёнка: Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Иванова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна

Смерть
Неизвестно

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