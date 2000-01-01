Булатова (Чиркова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Чиркова) Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Булатов Иван

Отец ребёнка: Булатов Ярафей

Рождение ребёнка
1745

Сын: Булатов Миней

Отец ребёнка: Булатов Ярафей

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Булатов Ярафей

Рождение ребёнка
1747

Сын: Булатов Емельян

Отец ребёнка: Булатов Ярафей

Рождение ребёнка
1748

Сын: Булатов Ефим

Отец ребёнка: Булатов Ярафей

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Булатов Ярафей

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Лепестимья

Отец ребёнка: Булатов Ярафей

Рождение ребёнка
1758

Сын: Булатов Исак

Отец ребёнка: Булатов Ярафей

Смерть
Неизвестно
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