Булатова (Чиркова) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Булатов Иван
Отец ребёнка: Булатов Ярафей
Рождение ребёнка
1745
Сын: Булатов Миней
Отец ребёнка: Булатов Ярафей
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Булатов Ярафей
Рождение ребёнка
1747
Сын: Булатов Емельян
Отец ребёнка: Булатов Ярафей
Рождение ребёнка
1748
Сын: Булатов Ефим
Отец ребёнка: Булатов Ярафей
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Булатов Ярафей
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Лепестимья
Отец ребёнка: Булатов Ярафей
Рождение ребёнка
1758
Сын: Булатов Исак
Отец ребёнка: Булатов Ярафей
Смерть
Неизвестно