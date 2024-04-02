Кувалдин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувалдин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувалдин Иван Иванович

Мать: не указана

Поручитель
13.02.1902 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Свято-Троицкая церковь Мотовилиха Поручитель по невесте дер Косогоры ур. Субботиной Екатерине Николаевне ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 910 №47 стр 267
Смерть
Неизвестно
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