Кувалдин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кувалдин Иван Иванович
Поручитель
13.02.1902 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Свято-Троицкая церковь Мотовилиха Поручитель по невесте дер Косогоры ур. Субботиной Екатерине Николаевне ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 910 №47 стр 267
Смерть
Неизвестно