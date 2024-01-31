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Лехмус Милла Анетте

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Лехмус Арнольд Юганович (Иоганович-Иванович)

Отец ребёнка: Лехмус Иоган Гендриков

Г. ЮРЬЕВ, Юрьевский уезд, Ляфтляндская губ, Эстония
Рождение ребёнка
29.08.1903

Дочь: Лехмус Лидия Иогаовна

Отец ребёнка: Лехмус Иоган Гендриков

Рождение ребёнка
23.05.1905

Дочь: Лезмус Элла Иогановна

Отец ребёнка: Лехмус Иоган Гендриков

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лехмус Ильта Иогановна

Отец ребёнка: Лехмус Иоган Гендриков

Смерть
Неизвестно
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