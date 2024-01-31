Лехмус Милла Анетте
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1902
Сын: Лехмус Арнольд Юганович (Иоганович-Иванович)
Отец ребёнка: Лехмус Иоган Гендриков
Г. ЮРЬЕВ, Юрьевский уезд, Ляфтляндская губ, Эстония
Рождение ребёнка
29.08.1903
Дочь: Лехмус Лидия Иогаовна
Отец ребёнка: Лехмус Иоган Гендриков
Рождение ребёнка
23.05.1905
Дочь: Лезмус Элла Иогановна
Отец ребёнка: Лехмус Иоган Гендриков
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лехмус Ильта Иогановна
Отец ребёнка: Лехмус Иоган Гендриков
Смерть
Неизвестно