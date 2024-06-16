Беляев Владимир Иванович 14.08.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1956

Дочь: Беляева Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Беляева Лидия Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Лидия Павловна

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область

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