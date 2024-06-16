Беляев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1956
Дочь: Беляева Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Беляева Лидия Павловна
Рождение ребёнка
18.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Лидия Павловна
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область