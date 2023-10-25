Васильев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1965

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Васильева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей

Мать ребёнка: Васильева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Васильева Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Елена Алексеевна

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