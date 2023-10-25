Васильев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1965
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Васильева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей
Мать ребёнка: Васильева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Васильева Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно