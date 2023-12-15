Терешкович Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения?.02.1927
Дата смерти30.12.1986
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1927
Отец: Терешкович Дмитрий Власович
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Виктор Павлович
Мать ребёнка: Пентюгова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Павловна
Мать ребёнка: Пентюгова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1986
Рига, Rīga