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Терешкович Павел Дмитриевич

Место рождения

Уголец, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

?.02.1927

Дата смерти

30.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1927

Отец: Терешкович Дмитрий Власович

Мать: Мария

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пентюгова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Виктор Павлович

Мать ребёнка: Пентюгова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Павловна

Мать ребёнка: Пентюгова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пентюгова Вера Николаевна

Смерть
30.12.1986
Рига, Rīga

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