Князев Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения30.07.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1892 ст.
Отец: Князев Кузьма Никитич
Мать: Князева Дарья Ефимовна
Крещение
31.07.1892 ст.
Кузьмино, Ступино, Московская область
203-780-2941-0586 Восприемники: д.Усады, Хатунская вол. крестьянин Стефан Никитин и д.Чернышево, Липитинская вол. Фёкла Алексеева
Смерть
Неизвестно