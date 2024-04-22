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Князев Василий Кузьмич

Место рождения

Усады, Ступино, Московская область

Дата рождения

30.07.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 или 1866 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
30.07.1892 ст.

Отец: Князев Кузьма Никитич

Мать: Князева Дарья Ефимовна

Усады, Ступино, Московская область
Крещение
31.07.1892 ст.
Кузьмино, Ступино, Московская область
203-780-2941-0586 Восприемники: д.Усады, Хатунская вол. крестьянин Стефан Никитин и д.Чернышево, Липитинская вол. Фёкла Алексеева
Смерть
Неизвестно
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