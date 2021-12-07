Перминова (Ведерникова) Светлана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1957
Дата смерти07.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1957
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.05.1983
Дочь: Меньшикова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Перминов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перминов Сергей Константинович
Смерть
07.12.2021