Перминова (Ведерникова) Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова (Ведерникова) Светлана Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1957

Дата смерти

07.12.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1957

Отец: не указан

Мать: Ведерникова Клара Михайловна

Рождение ребёнка
07.05.1983

Дочь: Меньшикова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Перминов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Сергей Константинович

Смерть
07.12.2021
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