Белов Виктор Семенович
Место рождения
Дата рождения29.11.1938
Дата смерти?.10.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1938
Отец: Белов Семен Петрович
Мать: Белова Ксения
Многие говорят,что он родился 15 декабря
Развод
Около 1970
Жена: Белова ?
Рождение ребёнка
13.06.1988
Дочь: Белова Карина Викторовна
Мать ребёнка: Мурог Маргарита Сергеевна
Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2003
Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Умер во время операции