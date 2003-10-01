Белов Виктор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Виктор Семенович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

29.11.1938

Дата смерти

?.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1938

Отец: Белов Семен Петрович

Мать: Белова Ксения

Самара, Самара, Самарская область
Многие говорят,что он родился 15 декабря
Развод
Около 1970

Жена: Белова ?

Рождение ребёнка
13.06.1988

Дочь: Белова Карина Викторовна

Мать ребёнка: Мурог Маргарита Сергеевна

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурог Маргарита Сергеевна

Смерть
?.10.2003
Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Умер во время операции
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