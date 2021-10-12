Миндрина (Сорокина) Фаина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиндрина (Сорокина) Фаина Константиновна

Миндрина (Сорокина) Фаина Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1928

Дата смерти

12.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1955

Дочь: Шкурская наталья Владимировна

Отец ребёнка: Миндрин Влалимир Степанович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
12.10.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close