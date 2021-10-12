Миндрина (Сорокина) Фаина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1928
Дата смерти12.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1955
Дочь: Шкурская наталья Владимировна
Отец ребёнка: Миндрин Влалимир Степанович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
12.10.2021