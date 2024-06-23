Колочков Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти20.10.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колочков Степан Андреевич
Мать ребёнка: Колочкова Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колочкова Мария Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Колочков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Колочкова Мария Герасимовна
Смерть
20.10.1916