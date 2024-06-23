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Колочков Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

20.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колочков Степан Андреевич

Мать ребёнка: Колочкова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колочков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Колочкова Мария Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колочкова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Колочков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Колочкова Мария Герасимовна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.10.1916
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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