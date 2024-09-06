(Горохова) (2Я Жена) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Горохова) (2Я Жена) Ксения Иванова

(Горохова) (2Я Жена) Ксения Иванова

Место рождения

д. Скрябино, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Степан Осипов

Рождение ребёнка
1779

Сын: (Горохов) Марк Степанов

Отец ребёнка: (Горохов) Степан Осипов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: ((Горохов)) Марфа Степанова

Отец ребёнка: (Горохов) Степан Осипов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.