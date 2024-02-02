Стороженко (Коцубина) Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стороженко (Коцубина) Ирина Георгиевна

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Место рождения

п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского

Дата рождения

09.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1872

Отец: Коцубин Георгий Семёнов

Мать: Кацубина Дарья Фёдорова

п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Крещение
11.05.1872
Покровская ц. сл. Даниловка
Восприемники: Федот Фёдоров Контребуцев и Аксинья Ивановна Никотенкова
Бракосочетание
18.01.1891

Муж: Стороженко Иван Иванович

Троицкая церковь с. Лобойково
Рождение ребёнка
03.10.1905

Сын: Стороженко Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Стороженко Иван Иванович

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Стороженко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Стороженко Иван Иванович

с. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Стороженко Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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