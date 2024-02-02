Стороженко (Коцубина) Ирина Георгиевна
Место рожденияп. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Дата рождения09.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1872
Отец: Коцубин Георгий Семёнов
Мать: Кацубина Дарья Фёдорова
п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Крещение
11.05.1872
Покровская ц. сл. Даниловка
Восприемники: Федот Фёдоров Контребуцев и Аксинья Ивановна Никотенкова
Бракосочетание
18.01.1891
Троицкая церковь с. Лобойково
Рождение ребёнка
03.10.1905
Сын: Стороженко Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Стороженко Иван Иванович
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Стороженко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Стороженко Иван Иванович
с. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Стороженко Иван Иванович
Смерть
Неизвестно