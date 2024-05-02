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Поляков Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1926

Дата смерти

06.07.1985

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1926

Отец: Поляков Николай Николаевич

Мать: Полякова Дарья Михайловна

Бракосочетание
21.01.1951

Жена: не указана

Ивня, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.08.1953

Дочь: Рожкова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Полякова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
29.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Любовь Павловна

Смерть
06.07.1985

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