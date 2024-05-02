Поляков Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1926
Дата смерти06.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1926
Бракосочетание
21.01.1951
Жена: не указана
Ивня, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.08.1953
Дочь: Рожкова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Полякова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
29.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Любовь Павловна
Смерть
06.07.1985