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Поляков Владимир Николаевич

Место рождения

Иваново

Дата рождения

05.08.1954

Дата смерти

15.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1954

Отец: Поляков Николай Федорович

Мать: Полякова (Павлова) Галина Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
в/ч 30834, штурман, капитан,
Образование
Неизвестно
Ворошиловоградское ВВВАУШ
Рождение ребёнка
09.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
06.11.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
14.04.1995

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.04.2001

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