Ильющенко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильющенко Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1938

Сын: Ильющенко Василий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1937
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