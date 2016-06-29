Ильющенко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1938
Сын: Ильющенко Василий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1937