Мирсаяпова Фариза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирсаяпова Фариза

Мирсаяпова Фариза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мирсаяпова) Шамзиан

Отец ребёнка: Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мирсаяпов Мухамет

Отец ребёнка: Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Гилязова (Мирсаяпова) Миннижиган

Отец ребёнка: Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.