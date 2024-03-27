Мирсаяпова Фариза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мирсаяпова) Шамзиан
Отец ребёнка: Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Мирсаяпов Мухамет
Отец ребёнка: Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Гилязова (Мирсаяпова) Миннижиган
Отец ребёнка: Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович
Смерть
Неизвестно