Осетров Никита Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Осетров Яков Никонов
Мать: Осетрова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Осетрова Марфа Маркова
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Осетрова Марфа Маркова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Осетрова Марфа Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осетрова Марфа Маркова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829