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Осетров Никита Яковлев

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Место рождения

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Осетров Яков Никонов

Мать: Осетрова Ирина Алексеева

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Осетров Порфирий Никитин

Мать ребёнка: Осетрова Марфа Маркова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Осетров Семен Никитин

Мать ребёнка: Осетрова Марфа Маркова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Осетрова Марфа Маркова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Марфа Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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