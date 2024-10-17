Гречишкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречишкин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
23.08.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
1974
Алексин, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область

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