Киселев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Писанова) Инна Михайловна

Рождение ребёнка
26.03.1991

Дочь: Киселева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Киселева (Писанова) Инна Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.2000

Дочь: Киселева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Киселева (Писанова) Инна Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.2002

Сын: Киселев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Киселева (Писанова) Инна Михайловна

Рождение ребёнка
11.06.2011

Сын: Киселев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Киселева (Писанова) Инна Михайловна

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