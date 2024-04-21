Киселев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1991
Дочь: Киселева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Киселева (Писанова) Инна Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.2000
Дочь: Киселева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Киселева (Писанова) Инна Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.2002
Сын: Киселев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Киселева (Писанова) Инна Михайловна
Рождение ребёнка
11.06.2011
Сын: Киселев Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Киселева (Писанова) Инна Михайловна