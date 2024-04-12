Кадова (Филиппова) Марина
Место рождения
Дата рождения17.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985
Отец: Филиппов Василий
Мать: Филиппова Людмила
Бракосочетание
10.02.2007
Муж: Кадов Василий
Рождение ребёнка
27.05.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кадов Василий
Рождение ребёнка
10.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кадов Василий
Место жительства
Неизвестно