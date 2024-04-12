Кадова (Филиппова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадова (Филиппова) Марина

Место рождения

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.04.1985

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985

Отец: Филиппов Василий

Мать: Филиппова Людмила

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.02.2007

Муж: Кадов Василий

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадов Василий

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
10.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадов Василий

Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
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