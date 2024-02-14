Хрисанфова (Кирсанова) Дуня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирсанов Михаил
Отец ребёнка: Хрисанфов Сын Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирсанова) Авдотья
Отец ребёнка: Хрисанфов Сын Илья
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Хрисанфов Сын Илья
Смерть
Неизвестно