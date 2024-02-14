Хрисанфова (Кирсанова) Дуня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрисанфова (Кирсанова) Дуня

Хрисанфова (Кирсанова) Дуня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирсанов Михаил

Отец ребёнка: Хрисанфов Сын Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирсанова) Авдотья

Отец ребёнка: Хрисанфов Сын Илья

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кирсанов Василий Ильич

Отец ребёнка: Хрисанфов Сын Илья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.