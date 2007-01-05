Селезнёва (Олькова) Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.07.1951
Дата смерти05.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1951
Отец: Ольков Дмитрий
Место жительства
С 1951 по 1967
Родники, Артемовский, Свердловская область
Образование
С 1967 по 1970
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
ГПТУ №58
Бракосочетание
1970
Место жительства
С 1970 по 2007
Рождение ребёнка
24.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнёв Владимир Васильевич
Смерть
05.01.2007