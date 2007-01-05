Селезнёва (Олькова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва (Олькова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Мироново, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

28.07.1951

Дата смерти

05.01.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1930 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1951

Отец: Ольков Дмитрий

Мать: Олькова Зинаида Александровна

Мироново, Артемовский, Свердловская область
Место жительства
С 1951 по 1967
Родники, Артемовский, Свердловская область
Образование
С 1967 по 1970
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
ГПТУ №58
Бракосочетание
1970

Муж: Селезнёв Владимир Васильевич

Место жительства
С 1970 по 2007
Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв Владимир Васильевич

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Смерть
05.01.2007
Буланаш, Артемовский, Свердловская область
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