Кудин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудин Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1986

Отец: Кудин Игорь Якубович

Мать: Кудина Елена Ивановна

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