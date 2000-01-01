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Кудин Илья
Кудин Илья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.1986
Пол
Мужской
Отец
Кудин Игорь Якубович
Мать
Кудина Елена Ивановна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1986
Отец:
Кудин Игорь Якубович
Мать:
Кудина Елена Ивановна
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