Степанов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: Степанова Антонина Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Степанова Антонина Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Степанова Антонина Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спетанов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Степанова Антонина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно