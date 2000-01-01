Золоторевская Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золоторевская Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1929 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Золотаревский Александр Израилевич

Отец ребёнка: Золотаревский Израиль Исаакович

Рождение ребёнка
01.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотаревский Израиль Исаакович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотаревский Израиль Исаакович

Смерть
1981
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