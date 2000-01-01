Золоторевская Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Золотаревский Александр Израилевич
Отец ребёнка: Золотаревский Израиль Исаакович
Рождение ребёнка
01.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золотаревский Израиль Исаакович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золотаревский Израиль Исаакович
Смерть
1981