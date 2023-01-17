Герасимов Дмитрий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Дмитрий Семёнович

Герасимов Дмитрий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.2020

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Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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