Конев Иван Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Конев Савва Антонов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Конев Яков Иванович
Мать ребёнка: Конева Марина
Рождение ребёнка
1842
Сын: Конев Егор Иванович
Мать ребёнка: Конева Марина
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Конева Марина
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Петрова (конева) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Конева Марина
Рождение ребёнка
1860
Сын: Конев Семен Иванович
Мать ребёнка: Конева Марина
Смерть
1882