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Конев Иван Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Конев Савва Антонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Конев Яков Иванович

Мать ребёнка: Конева Марина

Рождение ребёнка
1842

Сын: Конев Егор Иванович

Мать ребёнка: Конева Марина

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Конев Никифор Иванович

Мать ребёнка: Конева Марина

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Петрова (конева) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Конева Марина

Рождение ребёнка
1860

Сын: Конев Семен Иванович

Мать ребёнка: Конева Марина

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1882
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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