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Зыков Александр Фёдорович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

29.06.1926

Дата смерти

21.11.1972

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1926

Отец: Зыков Фёдор Михайлович

Мать: Зыкова Матрёна Павловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова Галина Александровна

Рождение ребёнка
13.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Галина Александровна

Смерть
21.11.1972
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