Зыков Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения29.06.1926
Дата смерти21.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1926
Отец: Зыков Фёдор Михайлович
Мать: Зыкова Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
23.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова Галина Александровна
Рождение ребёнка
13.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1972