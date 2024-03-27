Аллимуллаев Хамит
Место рожденияг.Казань ТАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1960
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллимуллаев Рустам Хамитович
Мать ребёнка: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллимуллаев Бахадир Хамитович
Мать ребёнка: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллимуллаев Сайфулла Хамитович
Мать ребёнка: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна
г.Ташкент Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР
Похороны
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР