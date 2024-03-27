Аллимуллаев Хамит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллимуллаев Хамит

Место рождения

г.Казань ТАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Казань ТАССР
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна

г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна

г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна

г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллимуллаев Рустам Хамитович

Мать ребёнка: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна

г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллимуллаев Бахадир Хамитович

Мать ребёнка: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна

г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллимуллаев Сайфулла Хамитович

Мать ребёнка: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна

г.Ташкент Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна

Смерть
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР
Похороны
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР
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