Черный Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния Российская империя. Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/document/68/?page_id=20101945
Военная служба
Между ?.10.1914 и ?.11.1914
10-я армия Северо-Западный фронт
рядовой 4-й Кавказский стрелковый полк 1-я Кавказская стрелковая бригада 2-й Кавказский арамейский корпус 10-я армия Северо-Западный фронт Российская Императорская армия.
Военная награда
01.11.1914 ст.
Согласно списка № 6 награжденных: "ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ Лично,в городе Гродно, при посещении Гродненского военного госпиталя и лечебницы Гродненской Общины сестер милосердия Российского Общес... Показать все
Лечение в госпитале
Около ?.11.1914
на излечении в Гродненский военный госпиталь
Военная служба
Около ?.07.1915
5-я армия Северо-Западный фронт
рядовой 4-й Кавказский стрелковый полк 1-я Кавказская стрелковая бригада 19-й армейский корпус 5-я армия Северо-Западный фронт Российская Императорская армия.
Лечение в госпитале
03.08.1915 ст.
Поступил на излечение 03.08.1915 г. в ??-й сводный экспедиционный госпиталь с заболеванием - "трахома" Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/document/68/?page_id=20101945
Смерть
Неизвестно