Мартишина (Расторгуева) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Расторгуев Михаил Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно