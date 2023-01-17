Мартишина (Расторгуева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартишина (Расторгуева) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Расторгуев Михаил Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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