Ладанова (Сафронова) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1971
Дочь: Расторгуева Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Ладанов Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
17.06.1976
Дочь: Захарова Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Ладанов Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно