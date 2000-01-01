Ладанова (Сафронова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладанова (Сафронова) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1971

Дочь: Расторгуева Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Ладанов Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
17.06.1976

Дочь: Захарова Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Ладанов Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладанов Анатолий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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