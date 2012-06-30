Морева (Демина) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева (Демина) Валентина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1944

Дата смерти

30.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1944

Отец: Демин Владимир Яковлевич

Мать: Демина Мария Никифировна

Рождение ребёнка
08.04.1973

Сын: Морев Олег Владимирович

Отец ребёнка: Морев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
14.08.1975

Сын: Морев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Морев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
02.12.1976

Сын: Морев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Морев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
10.09.1979

Сын: Морев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Морев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рождественская Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Морев Владимир Анатольевич

Смерть
30.06.2012
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