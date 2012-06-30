Морева (Демина) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1944
Дата смерти30.06.2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1944
Отец: Демин Владимир Яковлевич
Мать: Демина Мария Никифировна
Рождение ребёнка
08.04.1973
Отец ребёнка: Морев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
14.08.1975
Сын: Морев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Морев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
02.12.1976
Сын: Морев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Морев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
10.09.1979
Сын: Морев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Морев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рождественская Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Морев Владимир Анатольевич
Смерть
30.06.2012